15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
18:00
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Milli judocular Fidan ve Tuğçe'nin hedefi olimpiyat madalyası

Paris 2024 Olimpiyatları'ndan istedikleri sonucu alamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İki sporcu da geçmiş tecrübeleriyle bu kez kürsüye çıkmak istiyor.

calendar 15 Temmuz 2025 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocular Fidan ve Tuğçe'nin hedefi olimpiyat madalyası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri sonuçları alamayan milli judocular Fidan Ögel ve Tuğçe Beder'in ortak hayali, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaşmak.

Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan iki sporcu, olimpiyat madalyası için yoğun bir şekilde çalışıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fidan ve Tuğçe, önce uluslararası turnuvalar, ardından da 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefiyle ter döküyor.



Fidan Ögel, AA muhabirine, 14 yaşından bu yana judo ile ilgilendiğini söyledi.

Judoya ablasının teşvikiyle başladığını belirten Fidan, "Ablam judo yapıyordu, onu örnek alarak başladım. Bugüne kadar Avrupa ve dünya ikinciliğim, çok sayıda Türkiye şampiyonluğum var. Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olmuştuk. 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldım. Orada yenildim ama tecrübe edindim. Orada yarım kalan işi 2028'de tamamlamak için çalışıyorum." dedi.

Olimpiyatlara 3 yıl daha süre bulunduğuna dikkati çeken Fidan, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Öğrenciliğin yanı sıra milli takım antrenmanlarına katılıyorum. Kastamonu'da sezonumuzu açtık. Yeni hedefler koyduk ve o yolda ilerliyoruz. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Herkes çok motivasyonlu çalışıyor. Hedefim tabii ki olimpiyat şampiyonu olmak. Bu yolda var gücümle savaşıyorum." diye konuştu.

- Tuğçe Beder, ilk olimpiyattaki tecrübesiyle bu kez madalyaya odaklandı

Tuğçe Beder ise judoya 11 yaşında öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığını dile getirdi.

Bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret eden Tuğçe, "Avrupa ve dünyada ikincilik ve üçüncülüklerim var. Olimpiyat puan maçlarında ise bronz, gümüş ve altın madalyalara sahibim. 2024 Olimpiyatları'nda yarıştım. İlk olimpiyatımdı ama çok iyi geçmedi. Artık orayı gördüm, oradaki havaya hakimim. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda bu tecrübe ile altın madalyayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kamp ortamının çok iyi olduğunun altını çizen milli judocu, "Kamplarımız yıl boyu sürüyor. Her gün program dahilinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bazen üç antrenman yapıyoruz. Kampta bulunmadığımız zamanlarda da genelde yenilenme süreci oluyor." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.