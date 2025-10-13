12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Milli judocular, 4'ü altın, 10 madalya kazandı

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda Türk sporcular 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın İspanya'da düzenlenen ayağında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.n
 
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Malaga kentindeki organizasyona katılan milli judoculardan Buketnur Karabulut (kadınlar 52 kilo), Ayten Mediha Yeksan (kadınlar 63 kilo), Mihrac Akkuş (erkekler 60 kilo) ve Muhammed Koç (erkekler 81 kilo), podyumun zirvesine çıktı.
 
Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo), Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo) ve Ömer Aydın (erkekler 90 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.
 
Minel Akdeniz (kadınlar 63 kilo), Muhammed Ali Demirel (erkekler 66 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
