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Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Open Rankings Serisi'nde milli güreşçiler 4 madalya kazandı.

calendar 30 Mayıs 2025 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı
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Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4 madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyona 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla başladı.

Turnuvada 77 kiloda Ahmet Yılmaz altın, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ile 67 kilo Murat Fırat gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.


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