Milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, zorlu parkurlarda altın madalya almak için çalışıyor

Milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, Ekim ayında Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'na Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hazırlanıyor. 2002 yılında Fransız rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor. Milli güreşçi minderdeki taktik antrenmanlarının yanı sıra kuvvet antrenmanlarını da zorlu parkurlarda yapıyor. Memioğlu, geçtiğimiz Haziran ayında Sapanca Gölü'nü 11 bin 876 metre yüzüp, 4 saat 16 dakikada gölü karşıdan karşıya geçti. İkinci kez Sapanca Gölü'nü yüzerek geçen Memioğlu, daha sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesi üzerinden Sapanca'nın Memnuniye Mahallesi'ne kadar 29 kilometrelik mesafeyi bisiklet ile 1 saat 46 dakikada tamamladı. Bisikletini Memnuniye Mahallesi'nde bıraktıktan sonra tırmanış ve dağ koşusu ile 10 bin 750 metre mesafede olan Soğucak Yaylası'na kadar koşan Memioğlu, bu parkuru da 1 saat 46 dakikada tamamladı.



Hem minderde hem de kuvvet antrenmanlarıyla şampiyonaya hazırlandığını belirten Memioğlu, "Tam bir triatlon etabı oldu. İnşallah bunu biz başlangıç olarak yapmış oluruz ve ileride Sapanca'mızda bu yarışları da görmek isteriz. Triatlon etabına başladık ve bitirdik. Ancak enteresan durumlarda yaşadık. Sonuçta triatlon yarışçısı ve sporcusu değiliz. Farklı antrenmanlar yapıyoruz ve bunu başarabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunu başarmamın sebebi iyi konsantre, iyi motivasyon ve inanmaktı. Sonuçta bu triatlon sporunu yapmadığımızdan kas guruplarımız bu spora göre çalışmıyor ve çok zorlandığımız bir parkurdu. Bunu yaparken gerçekten vücudumla savaştım. Parkurda yanımda olanlar bırakmam için beni çok zorladılar. Ama asla bırakmadım kendimi onara onara bitişe ulaştım" diye konuştu.



Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Memioğlu, "Kalan süreci en iyi şekilde değerlendirip Türkiye'mize ve Sapanca'mıza inşallah Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Beni takip eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.





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