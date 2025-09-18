17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Milli güreşçi Evin, madalya törenine rakiplerinin "kucağında" gelebildi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi.

18 Eylül 2025 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Evin, madalya törenine rakiplerinin 'kucağında' gelebildi
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 50 kiloda bronz madalya kazanan Evin'i, bacağı sargılı katıldığı madalya töreninde kürsüye rakipleri kucaklarında taşıdı.

Milli sporcuyu tören alanına kucaklayarak getiren rakipleri Evin'i madalyasını alacağı kürsünün üçüncü basamağına bıraktı.


Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, milli sporcunun bronz madalya mücadelesinde özverili performans gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Evin Demirhan Yavuz ülkemizi gururlandırdı ve madalyasını rakiplerinin desteğiyle alabildi. Sporcumuzu göstermiş olduğu azimden, ilham dolu ve başarının kolay kazanılmadığını gösteren davranışından dolayı tebrik ediyoruz." denildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
