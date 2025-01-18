Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya!

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimci Aleyna Ertürk'ten altın madalya!
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18 Ocak 2025 18:26

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi. 

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda final yükselen Aleyna, finalde bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı.

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon 19 Ocak Pazar günü takım müsabakalarının ardından sona erecek.

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