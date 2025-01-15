Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılar, sezonu Almanya'da açacak
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15 Ocak 2025 16:20
Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcuların 2025 yılında katılacağı ilk uluslararası organizasyon, 22-26 Ocak tarihlerinde Münih kentinde yapılacak.

Kupada milli takımı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Mustafa İnan, Buğra Selimzade, Mert Nalbant ve Damla Köse temsil edecek.

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