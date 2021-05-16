Milan, Şampiyonlar Ligi fırsatını tepti

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan evinde Cagliari ile 0-0 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini garantileme şansını tepti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan, Şampiyonlar Ligi fırsatını tepti
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16 Mayıs 2021 23:41
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve Şampiyonlar Ligi bileti yarışındaki Milan, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan Milan, rakip kaleye çektiği 18 şutta golü bulamazken, 4 isabette kaleci Cragno'yu geçemedi. Kontralarla tehlikeli olan Cagliari'nin ise 2 önemli pozisyonunda kaleci Donnarumma geri düşmelerine izin vermedi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Beraberlik sonrasında Milan puanını 76 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Cagliari ise 37 puanla 16. basamakta kaldı.

Serie A'nın son haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşılaşacakken, Cagliari ise evinde Genoa'yı konuk edecek.

SERIE A'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI

3- (76) Milan
4- (76) Napoli
5- (75) Juventus

SON HAFTA MAÇLARI

Atalanta - Milan
Napoli - Verona
Bologna - Juventus




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