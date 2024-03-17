Milan galibiyet serisine devam etti!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 yenerek üst üste üçüncü kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan galibiyet serisine devam etti!
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17 Mart 2024 19:00
İtalya Serie A 29. hafta maçında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milan 3-1 kazandı. 

Milan'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulusic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Hellas Verona'da tek golü 65. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. 

Üst üste üçüncü kez kazanan Milan, puanını 62 yaparak ikinciliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Cagliari deplasmanına gidecek. 

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