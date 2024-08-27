AC Milan ile Fiorentina arasında Yacine Adli'nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı.



Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli, Fiorentina'ya kiralanacak. İki kulüp, oyuncunun kiralık transferi için opsiyonlu bir anlaşma konusunda uzlaşmaya vardı.



PERFORMANSI



24 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Serie A'da 24 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asistle katkı sağlamıştı, ancak 2024-2025 sezonunun başlangıcından bu yana henüz sahaya çıkmadı.



Adli'nin, yeni sözleşmesini imzalamadan önce sağlık kontrolleri için bu akşam yola çıkması bekleniyor.



Yacine Adli, bir dönemler Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi.





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