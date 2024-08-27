Milan'dan Fiorentina'ya kiralık: Yacine Adli

AC Milan, orta saha oyuncusu Yacine Adli'yi Fiorentina'ya kiralamak için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Fiorentina'ya kiralık: Yacine Adli
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27 Ağustos 2024 20:37
AC Milan ile Fiorentina arasında Yacine Adli'nin kiralık transferi için anlaşma sağlandı.

Milan'ın orta saha oyuncusu Yacine Adli, Fiorentina'ya kiralanacak. İki kulüp, oyuncunun kiralık transferi için opsiyonlu bir anlaşma konusunda uzlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

24 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon Serie A'da 24 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asistle katkı sağlamıştı, ancak 2024-2025 sezonunun başlangıcından bu yana henüz sahaya çıkmadı.

Adli'nin, yeni sözleşmesini imzalamadan önce sağlık kontrolleri için bu akşam yola çıkması bekleniyor.

Yacine Adli, bir dönemler Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi. 

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