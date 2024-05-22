Milan'da son karar: Paulo Fonseca

Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan'da son karar: Paulo Fonseca
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22 Mayıs 2024 15:20
Milan, Stefano Pioli sonrası teknik direktörlük koltuğunu Paulo Fonseca'ya emanet etmek istiyor.

KARAR FONSECA

Di Marzio'nun haberine göre, Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, yeni teknik direktör için Fonseca'nın adında karar kıldı.

Lille'den yeni sözleşme teklifi alan ve Marsilya'nın da ilgilendiği Fonseca'nın da Milan'ın projesine sıcak baktığı ifade edildi.

Milan'da Fonseca'ya 3 yıllık sözleşme verileceği ve 51 yaşındaki teknik adama rekabetçi bir takım kurulacağı yönünde güvence verildiği kaydedildi. Fonseca'nın bu şartlar altında Milan'ın projesini kabul ettiği vurgulandı.

AYRILIK SONRASI İMZA

Stefano Pioli ile ayrılık görüşmelerine devam eden Milan, İtalyan teknik adama veda ettikten sonra Fonseca'yı resmi olarak göreve getirecek.

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Fonseca'nın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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