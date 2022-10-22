İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan ile Monza karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 4-1'lik skorla kazandı.
Milan, ilk yarıyı 16 ve 41. dakikalarda Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Divock Origi, 65'te farkı 3'e çıkardı. Filippo Ranocchia, 70'de farkı azalttı. Rafael Leao, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.
Üst üste 4. galibiyetini alan Milan, puanını 26'ya yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Monza ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
Milan gelecek hafta Torino deplasmanına gidecek. Monza ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.
Milan, ilk yarıyı 16 ve 41. dakikalarda Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.
Divock Origi, 65'te farkı 3'e çıkardı. Filippo Ranocchia, 70'de farkı azalttı. Rafael Leao, 84. dakikada maçın skorunu belirledi.
Üst üste 4. galibiyetini alan Milan, puanını 26'ya yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Monza ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 10 puanda kaldı.
Milan gelecek hafta Torino deplasmanına gidecek. Monza ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.
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