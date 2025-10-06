Miikka Muurinen: 'Gelmiş geçmiş en iyi koç ile çalışacağım'

18 yaşındaki Fin basketbolcu Miikka Muurinen, Partizan ile imza attıktan sonra ilk açıklamalarını yaptı ve efsanevi başantrenör Željko Obradović ile ilk temasını anlattı.
Mozzart Sport'a açıklamalarda bulunan Muurinen:
"Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük koçunun beni çalıştırması, bana tavsiyeler vermesi inanılmaz bir fırsat. Harika takım arkadaşlarım var ve onlardan da çok şey öğreniyorum. Şu anda tek amacım olabildiğince fazla şey öğrenmek. Lise seviyesinde devam etmek veya başka liglere gitmek gibi farklı seçeneklerim vardı.
Ama sonunda buraya geldim. Burada, Amerika'daki liselerden çok daha fazla gelişeceğimi biliyordum. Düşüncem şuydu: Kendimi kolej ve NBA için en iyi nerede hazırlayabilirim?Atmosferin muhteşem olacağını biliyordum. Beklediğim gibiydi. O taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."
Partizan, EuroLeague 2025-26 sezonunun 3. haftasında sahasında temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşacak.
