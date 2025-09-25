Miha Zajc'tan Fenerbahçe açıklaması!

Dinamo Zagreb'de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc, 3-1 kazanılan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



"HARİKA OYNADIK"



Karşılaşmayı değerlendiren Zajc, "Bence çok iyi bir maçtı, harika oynadık." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL ŞEYLERLE HATIRLIYORUM"



Sarı-lacivertli kulübe dair düşüncelerini paylaşan Sloven futbolcu, "Fenerbahçe'yi hep güzel şeylerle hatırlıyorum. Bana verilen her şey için minnettarım. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum." dedi.



