Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sözleşmesi sessiz sedasız feshedilen tecrübeli oyuncunun, yeni takımı da açıklandı.
Sportske Novosti'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Miha Zajc ile yollarını resmen ayırdı.
YENİ DURAĞI ZAGREB
Sözleşmesi feshedilen Miha Zajc'ın kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüreceği bilgisi de paylaşıldı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 3.5 milyon Euro'ya Empoli'den transfer ettiği Zajc'ı 2020'de Genoa, 2024'te ise Toulouse'a kiralamıştı.
Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 121 maça çıkan Sloven futbolcu, bu maçlarda 20 gol atıp 7 de asist yaptı.
Sportske Novosti'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Miha Zajc ile yollarını resmen ayırdı.
YENİ DURAĞI ZAGREB
Sözleşmesi feshedilen Miha Zajc'ın kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüreceği bilgisi de paylaşıldı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 3.5 milyon Euro'ya Empoli'den transfer ettiği Zajc'ı 2020'de Genoa, 2024'te ise Toulouse'a kiralamıştı.
Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 121 maça çıkan Sloven futbolcu, bu maçlarda 20 gol atıp 7 de asist yaptı.