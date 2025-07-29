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Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi.

calendar 29 Temmuz 2025 13:18
Haber: Yeni Şafak, Fotoğraf: X.com
Miha Zajc'ın sözleşmesi feshedildi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sözleşmesi sessiz sedasız feshedilen tecrübeli oyuncunun, yeni takımı da açıklandı.

Sportske Novosti'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Miha Zajc ile yollarını resmen ayırdı.

YENİ DURAĞI ZAGREB

Sözleşmesi feshedilen Miha Zajc'ın kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüreceği bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 3.5 milyon Euro'ya Empoli'den transfer ettiği Zajc'ı 2020'de Genoa, 2024'te ise Toulouse'a kiralamıştı.

Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 121 maça çıkan Sloven futbolcu, bu maçlarda 20 gol atıp 7 de asist yaptı.



 
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