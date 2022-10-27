Miha Zajc: 'Fenerbahçe karakterini gösterdik'

Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri dönüp Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Miha Zajc açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin maçtaki 2. golünü frikikten atan Zajc, "Tabii ki zor bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. İlk yarı performansımız çok iyi değildi ama ikinci yarıda karakterimizi gösterdik. Bu puanı hak ettik." dedi.



Sloven orta saha oyuncusu, "Gol çok güzeldi. Ama daha önemli olan kaybetmemekti. Bizim takımda her oyuncu önemli ve İlk 11'de de olsa, yedek kulübesinde de olsa her zaman elinden geleni yapması gerekiyor herkesin. 1 puanda dolayı mutluyum, harika bir atmosfer vardı. Şimdi Polonya'ya grup birinciği için kazanmaya gideceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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