Middleton, Booker ile ABD kadrosunda yer almayı sorun etmiyor

Milwaukee Bucks yıldızı Khris Middleton, Phoenix Suns yıldızı Devin Booker ile rakip olmaktan Olimpiyat kadrosunda takım arkadaşı olmaya geçmenin "sorun olmayacağını" söyledi.



Middleton ve takım arkadaşı Jrue Holiday, Booker ile NBA Finalleri rakiplerinden hızla Olimpiyat takım arkadaşları olmaya geçecekler. Middleton, Holiday ve Booker'ın kısa zamanda Japonya'ya uçması ve erkekler Olimpiyat basketbol turnuvası için ABD Milli takımına katılmaları bekleniyor.



Bucks yıldızı henüz Booker ile konuşmadığını söylese de, bu durumun bir sorun olacağını düşünmüyor:



"Henüz birbirimize tek kelime etmiş değiliz. Bence bir sorun olmaz. ABD ekibindeyken en iyi arkadaşlar olmayız muhtemelen, ama kesinlikle takım arkadaşı oluruz. Aynı yolda yürüyeceğiz ve basketbolun taktiklerini konuşarak, işi bitirmeye çalışacağız."



BOOKER DA AYNI ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR



Booker, Middleton'ın ifadelerine benzer şekilde konuşarak, "Çizgiler aşılmadığı sürece, kiminle gideceğiniz asla kişisel değildir" şeklinde konuştu:



"Bu adamlar zaten o tipte insanlar değiller ve ben de onlarla asla bu şekilde olmam, çünkü birbirimize karşı saygımız çok yüksek. Ülkenizi temsil etmek, NBA Finallerinde karşılıklı rekabet etmekten tamamen farklı bir dinamiktir, ama en üst düzeyde rekabet eden birine her türlü saygım vardır."



Sakatlıklar veya sağlık protokollerine girme durumları nedeniyle kadrodan geri çekilmeler, ABD ekibinin kadrosundaki çok yönlülüğü nispeten azaltmıştı.



