Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, TRTSpor'da Yasin Dallı'nın sorularını yanıtladı. Albayrak, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un geri dönmek istemesi durumunda İngiltere'ye özel uçak yollayacaklarını ifade etti.Cenk Tosun'un başlarının üstünde yeri olduğunu ifade eden Albayrak, "Cenk'e gidince hayırlı olsun dedik, şimdi de mesajlaşıyoruz. Orada kolay değil, bazen şans da size yardım etmeli. Başarmasını istiyoruz. Cenk'in gidişi Türk oyuncuların da önünü açacak. Gidip dönüyorlar deniyor çünkü. Bizim evladımız, başımızın üstünde yeri var. Yarın geliyorum dese uçak yollarız" dedi.Quaresma'nın Fenerbahçe derbisinde olağanüstü bir performans gösterdiğini ifade eden Albayrak, "Quaresma ile Fenerbahçe maçından sonra tabii konuştuk. O gün çok istedi... İlk golü yiyince takım sendelerdi ama Quaresma çok istedi, takımda resmen kıvılcımı yakan isim oldu. Onun emeği çok fazla. Haksızlık etmeyeyim diğerlerine de ama harikaydık. Taraftarın gönlünde Quaresma bir kez daha taht kurdu" şeklinde konuştu.Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir sprun olmadığını ifade eden Albayrak, "Şenol Güneş milli takıma gitmek isterse, eğer böyle bir şey olursa oturur konuşuruz. Varsayım olursa hep bir şeyler çıkıyor. Ben de sana yarın TRT'den başka yere gideceksin derim bunun sonu yok. Hocamız ile hiçbir problemimiz yok. İki sene gönül esas lı sözleşme imzaladık. Biri geliyor sosyal medyada öyle böyle olacak diyor. Milli Takım'da bir hoca var. Bizi yıpratmak adına sanki biz safız da bunu söylüyorlar. Kimin çıkardığını da biliyoruz" dedi.-Önceliğiniz lig mi kupa mı?İkisini de alacağız. Bizim için öncelik yok."Negredo beklentilerimizi karşıladı. Geçmişteki bizim santraforlara göre beklentiler fazla oldu ama girince de asistleri o yaptı mesela. Çok seviyoruz, beklentilerimizi karşıladı. Mutluyuz Negredo'dan""Geçmişten gelen şeyler var ama geliri arttıtığ borcu yüzdürebiliyoruz. Bu Türk futbolunun bir sorunu. Yaptığımız incelemede borcun yüzde 80'i şampiyon olan 5 takıma ait. Fikreet Orman'ın Kulüpler Birliği'ne başkan olması büyük şans oldu. Projeleri de var. Vizyonunu bildiğim için borçları nasıl kurtarırız, 6222'yi nasıl geliştiririz düşünüyor"Maç sonunda yöneticilerin şirin gözükmek için söylemlerinden vazgeçmesi lazım. Buradan Vefa Küçük başkanıma teşekkür ederim, bize pastayla geldiler. Bir tarafınfa Fenerbahçe bir tarafında da Beşiktaş arması vardı. Maç başlayana kadar oturduk sohbet ettik ve o kadar hoşuma gitti ki. Fenerbahçe'nin Divan Başkanı... Biz de giderken daha büyük pastayla Kadıköy'e gideceğiz. Çıkışa kadar da uğurladık. Bunları daha da çoğaltmamız lazım"