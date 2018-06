IŞIK: ''ŞARKI BİLGİM DAHİLİNDE, İŞTEN ÇIKARMA YOK"

Hakemlerimiz, yardımcı hakemler de orta hakeme destek vermeli. Aykut hocaya teşekkür ederim maç sonunda keşke hoca ofsaytı görseydi dedi müthiş bir şey bu. Rakip antrenör ama ne kadar güzel. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz, hak etmediğimiz bir şeyi almayalım

Hakkımızın yendiği hataları saysam klasörler dolar burada. Say say bitmez. Maç öncesi hakemi baskı altına alıyor diyecekleri söylersem... Biz iyi tarafta olmak istiyoruz. Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olduğunda hatalara uğradığımızı gördük"

Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok, zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol Hoca bizim gerçekten büyüğümüz, profesyonel çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içeriden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler.

'ın'yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.Siyah-beyazlıların basın sözcüsü Metin Albayrak bugün TRT Spor'da katıldığı bir programda, '''' diye açıklama yapmıştı.Akşam saatlerinde ise 'işten çıkarma' olayı İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık'ın medya mensuplarına 'şahsi açıklamamdır' başlığı ile gönderdiği basın açıklaması ile farklı bir boyuta geldi. Candaş Tolga Işık açıklamasında, çalınan şarkının kendi inisiyatifi ve bilgisi doğrultusunda çalındığını ve Metin Albayrak'ın söylediği gibi şarkıyı çalan kişinin işten çıkartılmadığını bildirdi.Candaş Tolga Işık'ın açıklaması şu şekilde:"2 senedir Beşiktaş Kulübünün iletişim departmanının sorumlu yöneticisi olarak kulübün iletişimle ilgili birçok fonksiyonu benim ve sorumlusu olduğum iletişim departmanının bilgisi ve onayından geçmektedir. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluk alanım dahilinde ve benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir. Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu 'bilgi eksikliğinden' kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı o tarz iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz. O nedenle bütünBeşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Spor Stüdyosu programında TRTSPOR Muhabiri Yasin Dallı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçına dair kadronun değişip değişmeyeceği sorulurken, "Fenerbahçe derbisinde Şenol Güneş'in bazı oyuncuları rotasyona alacağına inanıyorum. Bayern maçında o skoru beklemiyorduk. Yenilebilirsiniz ama o kırmızı kart bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe maçına elele vererek Ümraniye'de kamp kurduk. Biz bir aileyiz ve üzerime düşen görevler var, motive ettik, rahatlattık sonra da iyi bir skorla Fenerbahçe'yi yendik" dedi.Hakemlerden Beşiktaş'ın şikayetçi olup olmadığı üzerine, "Hakemlerden artık herkes... (şikayetçi). Biz hep şunu söylüyoruz, biz kendi kurumumuzu temsil ederken milli takımı da temsil ediyoruz. Futbolun marka değerini yukarı çıkaracak söylemlerde bulunmalıyız. Adalet dağıtırken hata olabilir ancak ofsayt pozisyonu amatör kümelerde bile yapılmayacak hatalar oluyor. (Fenerbahçe maçındaki) Hakemlerimiz, yardımcı hakemler de orta hakeme destek vermeli. Aykut hocaya teşekkür ederim maç sonunda keşke hoca ofsaytı görseydi dedi müthiş bir şey bu. Rakip antrenör ama ne kadar güzel. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz, hak etmediğimiz bir şeyi almayalım" sözlerini kullandıFenerbahçe maçının hakeminden şüpheleri olup olmadığına dair, "Fırat Aydınus ile ilgili bir endişemiz yok. Bu ülkenin hakemleri ve sahip çıkmamız lazım. Tek beklentimiz eşit mesafede olsunlar ve gördüklerini çalsınlar, kurallar olsun yeter" açıklamasını yaptıMahmut Uslu'nun, "Hakemler Beşiktaş'ı kolluyor" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kesinlikle hakemler belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Hakkımızın yendiği hataları saysam klasörler dolar burada. Say say bitmez. Maç öncesi hakemi baskı altına alıyor diyecekleri söylersem... Biz iyi tarafta olmak istiyoruz. Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olduğunda hatalara uğradığımızı gördük" dedi.Fenerbahçe'de Bayern müziğinin çalınması üzerine, "Türkiye'de korktuğum şeyler oluyor, kutuplaşmalar geliyor. Bizim stadımızda olan "Mini mini bir kuş" şarkısından bizim haberimiz yok. Kimsenin haberi yok. Anons yapan arkadaşımız kendi insiyatifiyle yapmış ve işine son verdik. Başkanımız anormal sinirlendi" şeklinde konuştu"Şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. İki senedir şampiyon olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Sezon sonuna kadar bu çekişme gidecek ve puanlar daha aşağıda olacak. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" sözlerine yer veren Metin Albayrak,İkisini de alacağız. Bizim için öncelik yok" sözüyle karşılık verdi.Şenol Güneş'in ayrılacağı iddialarından rahatsız olduklarını belirten Metin Albayrak, "Şenol Güneş ile hiçbir sorunumuz yok, zaten abi deriz. Aile dostumuz. Babam da her hafta arar. Şenol Hoca bizim gerçekten büyüğümüz, profesyonel çalışanımız ama dostumuz. Tahmin ediyorum bizi içeriden yıkmak için bilinçli yapılan şeyler. Sözleşmemiz de var ve bilmiyormuş gibi çıkarıyorlar, sezon sonu yollayıp başkasını alacağımızı söylüyorlar. Şampiyon olamasak bile Şenol Hoca kalacak" açıklamasında bulundu.