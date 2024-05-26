İsmail Kartal: 'Son düdüğe kadar savaşın!'

Fenerbahçe'de yönetiminden teknik heyetine, oyuncusundan taraftarına herkesin gözü sahada, aklı Konyaspor-Galatasaray maçında olacak...
Sarı-lacivertliler son hafta kazanıp, sarı-kırmızı takımın mağlup olması halinde sezonu şampiyonlukla noktalacak. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hem teknik direktör İsmail Kartal, hem de kaptanlar diğer oyuncuların moralini yüksek tutmak için toplantılar yaparken, her hazırlık sezon mutlu sonla bitecekmiş gibi yapıldı.
Yapılan toplantılarda ayrıca birçok kararlar alındı. Takımda 10 eksik bulunmasına rağmen mücadelede forma giyemeyecek oyuncular da Ülker Stadı'na gelecek ve arkadaşlarına destek verecek. Böylece Kadıköy'de müthiş bir kenetlenme yaşanacak. Ayrıca sonuç ne olursa olsun sezon boyunda hiçbir maçta desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür edilecek.
"SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞIN"
Öte yandan son toplantıda ise İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Öncelikle şunu söylemeliyim sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray'ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi. Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor. Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayım ve son düdüğe kadar savaşın."
Sarı-lacivertliler son hafta kazanıp, sarı-kırmızı takımın mağlup olması halinde sezonu şampiyonlukla noktalacak. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hem teknik direktör İsmail Kartal, hem de kaptanlar diğer oyuncuların moralini yüksek tutmak için toplantılar yaparken, her hazırlık sezon mutlu sonla bitecekmiş gibi yapıldı.
Yapılan toplantılarda ayrıca birçok kararlar alındı. Takımda 10 eksik bulunmasına rağmen mücadelede forma giyemeyecek oyuncular da Ülker Stadı'na gelecek ve arkadaşlarına destek verecek. Böylece Kadıköy'de müthiş bir kenetlenme yaşanacak. Ayrıca sonuç ne olursa olsun sezon boyunda hiçbir maçta desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür edilecek.
"SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞIN"
Öte yandan son toplantıda ise İsmail Kartal oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Öncelikle şunu söylemeliyim sonuç ne olursa olsun hepinizle gurur duyuyorum. Uzun süre 10 kişi mücadele edip Galatasaray'ı evinde yenmemiz ne kadar kaliteli ve inanmış bir kadroya sahip olduğumuzu gösterdi. Evet her şey bizim elimizde değil. Rakibimiz bir puan alması halinde bile şampiyon olacak. Ama bizim de hala şansımız devam ediyor. Her zaman sürpriz sonuçlar çıktı, çıkmaya devam edecek. Bunu sahada hiç unutmayım ve son düdüğe kadar savaşın."