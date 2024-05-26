Okan Buruk: "Golü erken bulmalıyız"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligin son haftasında Konyaspor ile bugün oynayacakları maç öncesi öğrencilerine son uyarılarını yaparken, "İlk dakikadan itibaren baskı yapmalı ve golü erken bulmalıyız" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Golü erken bulmalıyız'
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26 Mayıs 2024 09:15
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'a, Konyaspor deplasmanında şampiyonluğa ulaşması için bir puan yetse de teknik direktör Okan Buruk'un düşüncesinin farklı olduğu öğrenildi. Beraberliği düşünmenin riskli olduğunu düşünen sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, hafta boyunca oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk dakikadan itibaren baskı istediği öğrenildi.

"ERKEN GOL ÇOK ÖNEMLİ"

Evinde Konyaspor'un Fenerbahçe'den puan aldığını öğrencilerine hatırlatan Okan Buruk'un ilk düdükten itibaren baskı uygulayıp skor avantajının yakalanmasını istediği belirtildi. Oyuncularına dünkü idman öncesinde son uyarılarını yapan Buruk'un şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Bütün bir sezon büyük emek verdik ve son 90 dakikamıza geldik. Artık o çok istediğimiz kupa için son düzlükteyiz. Büyük bir performans ortaya koydunuz ve siz bu şampiyonluğu hak ettiniz. Rakibimiz ligde kalma mücadelesi veriyor. Hafta içinde çıkan haberlerde oyunculara yüksek primler vaat edildiğini hepimiz okuduk. Çok motiveler ve bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Bu nedenle geçen haftaki hataları tekrarlamamız gerekiyor. Erken atacağımız bir gol çok önemli. Skor avantajını erken elimize alırsak bu bizi çok rahatlatır."

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