Mesut Özil, 65 dakikada ne yaptı?

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, sakatlanana dek 65 dakika sahada kaldı.



Fredy'nin sol ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası yerde kalan Mesut Özil, sedyeyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Özellikle ikinci yarıda farklı bir role bürünen Mesut Özil, geriden oyun kurucu rolüne dönerek etkinliğini artırmıştı.



YÜZDE 92.5 PAS İSABETİ



Mesut Özil, mücadelede yüzde 92.5 isabetle 40 başarılı pas yaptı. Yıldız orta saha oyuncusu bu pasların yüzde 84.6'sını rakip yarı sahada yaptı. Mesut'un 40 pasının 38'i kısa, 2'si uzan pas olarak gerçekleşti.



Antalyaspor kalesine 1 şut çeken orta saha oyuncusu, bunda da isabet sağlayamadı. Mesut'un 4 ortasının ise 1'i isabetli oldu.



4 İKİLİ MÜCADELENİN 3'ÜNÜ KAZANDI



Mesut, girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 65 dakika boyunca Mesut'a 3 faul yapıldı.



İLK YARIDA NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI



32 yaşındaki oyuncu, özellikle ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonla önemli bir fırsatı tepti.



