Messi'nin PSG forması 7 dakikada 150 bin sattı

Lionel Messi'nin PSG'ye imzası resmileştiği anda satışa çıkan formaların 7 dakika içerisinde 150.000 adet sattığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Messi'nin PSG forması 7 dakikada 150 bin sattı
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12 Ağustos 2021 02:40
Yılın transferi Messi'nin PSG'ye imzasında Fransız taraftarlar Arjantinli yıldızın formasına adeta hücum etti.

Messi'nin PSG'ye resmi imza attığı gün satışa çıkan formaları dakikalar içerisinde tükendi. Verilen resmi rakamlara göre Messi'nin 30 numaralı PSG forması, kulübün resmi mağazasında 7 dakika içerisinde 150.000 adet sattı.

Formalar 157 euro fiyat etiketiyle satılırken elde edilen gelir ise sadece 7 dakikada 23 milyon 550 bin euro oldu.


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