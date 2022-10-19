Kariyerine Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki favori takımları hakkında açıklamalar yaptı.



"BREZİLYA VE FRANSA ŞAMPİYONLUK ADAYI"



Messi, "Her zaman aynı takımlardan bahsediyoruz ama mutlaka seçmem gerekirse, Brezilya ve Fransa takımları, Dünya Kupası'nı kazanmak için adaylarım" ifadesini kullandı.



Söz konusu takımların yıldız isimlere sahip olduğunu belirten Messi, "Uzun süredir birlikte oynayan, iyi oyuncu gruplarına sahipler. Çok da iyi çalışıyorlar. Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası dışında iyi performans gösteriyor. Net bir fikirleri var ve Didier Deschamps başlarında. Brezilya'da Tite de benzer bir durum" dedi.



ARJANTİN'İ PAS GEÇTİ



Öte yandan Messi'nin Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı son Copa America şampiyonu ülkesi Arjantin'i ise favoriler arasında saymaması ise dikkatlerden kaçmadı. Arjantin'in grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ekipleri bulunuyor. Bu arada sosyal medyada Messi'nin bu açıklamalarının ardından bazı taraftarlar, "Messi kendi ülkesine hakaret ediyor" yorumlarını yaptı.





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