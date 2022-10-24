MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ

"İTALYA'DA BİLE BU KADAR KIRMIZI ÇIKMIYOR"

OYNADIĞI TAKIMLAR VE MALİYETİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maç sonrasında flaş bir yorum Dries Mertens'ten geldi.Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi.Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon euro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon euro da imza parası verileceği duyurulmuştu.