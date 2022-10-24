Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarının tartışıldığı maç sonrasında flaş bir yorum Dries Mertens'ten geldi.
MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ
Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi.
"İTALYA'DA BİLE BU KADAR KIRMIZI ÇIKMIYOR"
Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE MALİYETİ
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon euro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon euro da imza parası verileceği duyurulmuştu.
MERTENS'TEN HAKEM TEPKİSİ
Beyaz TV'nin haberine göre; Mertens'in maç bitiminde soyunma odasında arkadaşlarına dert yandı ve hakemlere de tepki gösterdi.
"İTALYA'DA BİLE BU KADAR KIRMIZI ÇIKMIYOR"
Mertens'in "İtalya Ligi'nde 1 sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Ama burada 50-60 kırmızı kart çıkıyor. Ben sorunun hakemler olduğunu düşünüyorum" dediği öne sürüldü.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE MALİYETİ
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Belçikalı futbolcu daha önce Napoli, PSV Eindhoven, Utrecht, Gent gibi takımlarda oynadı. Mertens Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Mertens'e net 2.9 milyon euro sezonluk ücretin dışında 1.1 milyon euro da imza parası verileceği duyurulmuştu.