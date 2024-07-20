Mert Hakan Yandaş, o golün sırrını açıkladı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maça Mert Hakan Yandaş'ın orta sahadan attığı gol damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, attığı bu golün sırrını açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, o golün sırrını açıkladı
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20 Temmuz 2024 11:23
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 mağlup etti. Mücadelede orta sahadan gol atan Mert Hakan Yandaş, attığı golün sırrını açıkladı.

MERT HAKAN'IN GOLÜ DAMGA VURDU

67. dakikada orta sahada topu kazanan Mert Hakan Yandaş, orta yuvarlaktan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 5'e çıkardı.

MOURINHO GÖZLERİNE İNANAMADI

Mert Hakan Yandaş'ın golünü, yedek kulübesindeki tabletten izleyen Jose Mourinho gözlerine inanamadı. Golün tekrarını izleyen Portekizli teknik adam, kollarını iki yana açarak şaşkınlığını ifade etti.

MAÇIN ARDINDAN AÇIKLADI

Mert Hakan Yandaş, maçın ardından attığı golün sırrını açıkladı. Tecrübeli futbolcu, "Sürekli kaleciye baktım, sürekli. Analizde 2 gün önce gördüm ben. Sürekli analiz yapıyoruz. Konuşuyoruz aramızda. Ben onu maçtan önce hep kurdum" sözlerini sarf etti.



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