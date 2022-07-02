Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı

Fenerbahçe'de arka adelesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı
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02 Temmuz 2022 17:43
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi.

İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak.

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