Mert Hakan Yandaş: 'Asıl hedefimiz lig!'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından görüşlerini aktardı.
Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımıza mutsuzluklar yaşattık bu sezon. Canımız yandı. Çok üzüldük. Onun telafisini bir nebze yapmak istemiştik. Müthiş top oynadık. Takımı, başkanımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Kupa kazandığımız için mutluyuz. Gelecek sezon Süper Kupa ile başlayıp lig kupasıyla devam eden kupalar kazanırız inşallah." dedi.
Deneyimli isim ayrıca, "Çok uzun maraton oldu bu sezon. Hüzünleri, mutlulukları barındırdı. Ülkemizde bir felaket oldu. Yorucu, sert geçen bir sezon. Ligde kötü bitti, kupada iyi. Kupa kazandığımız için mutluyuz ama asıl hedefimiz bir an önce ligi kazanmak. Takımın iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye layık olmaya çalışacağız. Olmuyorsa başımızı önümüze eğip yolumuza bakarız. Fenerbahçe her şeyden büyük. Çok mutluyuz. Üzdüğümüz herkesten özür dileriz." sözlerini sarf etti.
Mert Hakan Yandaş, "Taraftarımıza mutsuzluklar yaşattık bu sezon. Canımız yandı. Çok üzüldük. Onun telafisini bir nebze yapmak istemiştik. Müthiş top oynadık. Takımı, başkanımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Kupa kazandığımız için mutluyuz. Gelecek sezon Süper Kupa ile başlayıp lig kupasıyla devam eden kupalar kazanırız inşallah." dedi.
Deneyimli isim ayrıca, "Çok uzun maraton oldu bu sezon. Hüzünleri, mutlulukları barındırdı. Ülkemizde bir felaket oldu. Yorucu, sert geçen bir sezon. Ligde kötü bitti, kupada iyi. Kupa kazandığımız için mutluyuz ama asıl hedefimiz bir an önce ligi kazanmak. Takımın iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye layık olmaya çalışacağız. Olmuyorsa başımızı önümüze eğip yolumuza bakarız. Fenerbahçe her şeyden büyük. Çok mutluyuz. Üzdüğümüz herkesten özür dileriz." sözlerini sarf etti.
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