Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte yaşanan talihsiz bir olayı, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında açıkladı.
Ali Koç, futbolculardan bazı isimlerin de olduğu maçta, kürek şubesinden sorumlu yönetici Bekir İrdem'in kolunun kırıldığını açıkladı.
Mert Hakan Yandaş'ın şutu sırasında sarı-lacivertli yöneticinin kolunun kırıldığını açıklayan Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah Bekir Bey'in kolunun kırılmasıyla nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli Yönetici Bekir İrdem
Ali Koç, futbolculardan bazı isimlerin de olduğu maçta, kürek şubesinden sorumlu yönetici Bekir İrdem'in kolunun kırıldığını açıkladı.
Mert Hakan Yandaş'ın şutu sırasında sarı-lacivertli yöneticinin kolunun kırıldığını açıklayan Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah Bekir Bey'in kolunun kırılmasıyla nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli Yönetici Bekir İrdem