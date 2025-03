Mersin Spor Kulübü, Fenerbahçe deplasmanına hazırlanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, İstanbul deplasmanında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Geçtiğimiz hafta elde edilen Galatasaray galibiyeti ile morallerin yüksek olduğu Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nda yeni hedef Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek taraftarı sevindirmek. Zorlu deplasman öncesi motivasyonunun iyi durumda olduğunu belirten Başantrenör Can Sevim ise parkede ellerinden geleni yapıp Mersin'e galibiyet ile dönmeyi planladıklarını söyledi.



Galatasaray karşısında alınan galibiyetin takımın sıralamadaki yeri adına önemli olduğunu belirten Başantrenör Sevim, Fenerbahçe maçının da kolay olmayacağını kaydetti. Sevim, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe şu anda sadece Türkiye değil, EuroLeague'de belki en formda olan takımlardan birisi. Ama maça hazırlıklarımız iyi gidiyor. Maça kadar da tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp o maçı da kazanmak için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz" dedi.



Performansı ile dikkat çeken Emre Tanışan da takımın iyi bir grafik yakaladığını belirterek, "Fenerbahçe deplasmanı her takım için olduğu gibi bizim için de zor olacaktır. Çok formda, iyi bir sezon geçiriyorlar ama biz de çıkışta olan bir takımız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım istediğimiz şekilde Mersin'e galibiyet ile döneriz" diye konuştu.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray gibi Avrupa'da çeyrek finale kalmış büyük bir takımı yenmelerinin önemli bir başarı olduğunu dile getiren Kartal Özmızrak ise "Fenerbahçe'de şu an Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesi ama biz de iyi durumdayız. Deplasmanda ne kadar zor bir takım olduklarını biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



30 Mart Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.