Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk

Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
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28 Aralık 2024 12:42
Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, pazar günü lider Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. 

Ülker Spor Salonu'ndaki 2024 yılının son maçı saat 20.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi ligde bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, Euroleague'de de zirve yarışında olan Fenerbahçe 11 maçta 10 galibiyet elde etti. Merkezefendi'de Ayberk'in sakatlanarak sezonu kapatması sonrasında transfer edilen Metin Türen de forma giyebilecek.
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