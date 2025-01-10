Merih Demiral, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya geldi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al Ahli, sahasında Al Shabab'ı ağırladı.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ardından Al Ahli forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab teknik direktörlüğüne yeni getirilen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile bir araya geldi.
İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:
Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ardından Al Ahli forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab teknik direktörlüğüne yeni getirilen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile bir araya geldi.
İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:
Merih Demiral: "Hocamla Birlikte❤️🇹🇷" pic.twitter.com/ncAsEs4YT5
— Sporx (@sporx) January 10, 2025