Merih Demiral, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya geldi

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab ile oynanan maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Merih Demiral, maç sonrası Fatih Terim ile bir araya geldi
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10 Ocak 2025 23:54
Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al Ahli, sahasında Al Shabab'ı ağırladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından Al Ahli forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, Al Shabab teknik direktörlüğüne yeni getirilen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile bir araya geldi.

İşte Merih Demiral'ın o paylaşımı:

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