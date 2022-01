TFF 1. Lig'de Menemenspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Bandırmaspor'un golünü 74. dakikada Doğan Can Davas kaydetti. Menemenspor'un golü 84. dakikada Ahmet Sagat'tan geldi.



Ev sahibi ekipte ilk sarı kartını 88. dakikada, ikinci sarı kartını 90+3. dakikada gören Mahamadou Ba, kırmızı kartla takımın eksik bıraktı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 33, Menemenspor 23 puana ulaştı.



TFF 1. Lig'de gelecek hafta Menemenspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.



Stat: Menemen İlçe



Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Emrah Ünal



NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Mazlum Demir, Emre Batuhan Adıgüzel, Toni Gomes, Cem Çelik, Ba, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 78 Muhammed Himmet Ertürk), Emir Şenocak (Dk. 73 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 90+6 Ahmet Aslan)



Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Mehmet Özcan, Landel, Doğan Can Davas, Kerim Avcı (Dk. 85 Akabueze), Keny



Goller: Dk. 74 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 84 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ba (NasaDoge Menemenspor)



Sarı kartlar: Dk. 36 Cem Çelik, Dk. 78 Oğuzhan Çapar (NasaDoge Menemenspor), Dk. 53 Guido Koçer, Dk. 81 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)





