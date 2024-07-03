Menemen FK'dan iki imza

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ün getirilmesinin ardından dış transferde anlaşma sağlanan iki oyuncu açıklandı.



Sarı-lacivertliler, Kütahya Belediyespor'dan 26 yaşındaki sağ bek Eyüp Poyraz ile 2 yıllık, Çivril Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte yapılan imza törenine Başkan Bilgin Tokul da katıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumaza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





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