Menemen FK'dan iki imza

Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ün getirilmesinin ardından dış transferde anlaşma sağlanan iki oyuncu açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'dan iki imza
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03 Temmuz 2024 16:38
 TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ün getirilmesinin ardından dış transferde anlaşma sağlanan iki oyuncu açıklandı.

Sarı-lacivertliler, Kütahya Belediyespor'dan 26 yaşındaki sağ bek Eyüp Poyraz ile 2 yıllık, Çivril Belediyespor'dan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Erhan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte yapılan imza törenine Başkan Bilgin Tokul da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumaza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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