Melih Mahmutoğlu: "İstanbul'a kazanarak dönmek istiyoruz"

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Olympiakos ile oynanacak play-off ikinci maçı öncesi konuştu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Melih Mahmutoğlu: 'İstanbul'a kazanarak dönmek istiyoruz'
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27 Nisan 2023 23:20
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Serinin ikinci maçını kazanarak eve dönmek istediklerini dile getiren Kaptan Melih Mahmutoğlu, "İlk maçın önemli bölümünü iyi oynasak da üçüncü çeyrekte geriye düştük. İlk karşılaşmadaki hatalarımızdan dersler çıkarıp ikinci maçta daha iyi oynamaya çalışacağız. Play-off'tayız ve adım adım ilerleyecek, her maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu mücadeleyi kazanarak evimize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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