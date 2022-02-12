Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Biz de 'şampiyonlukta varız' dedik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücünü 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Kazanmaya geldiklerini ve istediklerini aldıklarını anlatan Dalgıç, "10 kişi kaldığımızda bile rahat bitireceğimizi biliyorduk. 9 kişi kalınca sürpriz oldu. Seyircinin de baskıyla hakimiyet kurdular son bölümde. Uzatmalarla yaklaşık bir devre eksik oynadık. Son 7-8 dakikada da 9 kişi oynadık. Böyle bir maçı kazanarak şampiyonluğa oynayacak kalitede takım olduğumuzu da ispat ettik." diye konuştu.



Kalecilerinin son bölümde gördüğü kırmızı karta da değinen Dalgıç, "Bizim tribünlerden yediğimiz bozuk paranın haddi hesabı yok. Ankaragücü'nün böyle şeylere ihtiyacı yok. Buraya gelen takımları böyle baskı altına almaya çalışacaklarsa Ankaragücü camiasına yakışmaz böyle şampiyonluk. Seyirci topluluğu sıkıntı oluşturuyor. Kendi takımlarını da geriyorlar. Alperen kendine atılanlara tepki göstererek kalesinden fırladı ve kart gördü." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü'nü iyi etüt ettiklerini de savunan sarı-siyahlıların teknik sorumlusu, "Kaos oluşturup bundan yararlanan bir oyuncu topluluğuna sahipler. Hakemi de baskı altına alan bir takım. Biz kaliteli, kapasiteli, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Fazla ortamın gerilmesine izin vermeden kazandık. Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir takıma karşı galibiyetle ayrılarak biz de 'şampiyonlukta varız' dedik. Bu da birilerine mesaj olur." diyerek sözlerini tamamladı.









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