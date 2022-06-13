Mehmet Büyükekşi: 'Mehmet Sepil listemde olabilir'

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi, oluşturacağı yönetim kurulu listesi hakkında açıklama yaptı.Mehmet Büyükekşi yaptığı yazılı açıklamada, adaylığını açıkladığı günden beri tüm dikkatini Türk futbolunun acil çözüm bekleyen sorunlarına verdiğini belirterek,ifadelerini kulandı.İzmir ziyaretinde Kulüpler Birliği Vakfı ile Göztepe'nin eski başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldiğini aktaran Büyükekşi,değerlendirmesinde bulundu.