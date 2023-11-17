Mehmet Büyükekşi'den hakemler için açıklama!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, verdiği röportajda hakemler için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com
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Mehmet Büyükekşi'den hakemler için açıklama!
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17 Kasım 2023 08:34
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah Gazetesine bir röportaj verdi.

Büyükekşi, hakemler konusunda gelen soruya da cevap verdi.

Mehmet Büyükekşi'nin röportajındaki o kısım şu şekilde;

"REFORM NİTELİĞİNDE HAZIRLIK YAPIYORUZ"

"Hakemleri eleştirmek ayrı, onları suçlamak ayrı diyorsunuz. Biraz açar mısınız?"

"Hakemlerimizi eleştirmek ile onları suçlamak, onlara hakaret etmek iki ayrı konu. Özellikle büyük taraftar desteğine sahip olan takımlarımızca her maçtan sonra, resmi ağızdan sarf edilen her cümlenin belli bir sınırı olması gerekir. Hakemler, bu oyunun önemli ve değerli bir paydaşıdır. Delilin varsa o başka mesele. Zan üzerine bu kadar hırpalanmayı hak etmiyorlar. Birkaç hakemin hatasını bütün hakem camiasına yüklemek adil ve doğru değil. Aksamalar var mı? Evet var. Bazı hakemlerimizin yorgunluğunu biz de görüyoruz. Yeni ve yaratıcı yollar denememiz gerektiğini kabul ediyoruz. İşte bu yüzden reform niteliğinde bir hazırlık içindeyiz. Kulüplerimizin, Kulüpler Birliği temsiliyetinde, kararların mutlaka içinde olacakları ortak bir icraat modelini büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Önereceğimiz modelin hiçbir zaafı olmadığından emin olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ama biz bu süreci inşa ederken, hakemlik müessesemizin itibarını korumaya lütfen azami özen gösterelim."

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