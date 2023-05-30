New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, takım arkadaşlarıyla birlikte Zion Williamson ile kariyeri üzerine konuştuklarını söyledi.



McCollum yakın zamanda The Ryen Russillo Show'a konuk oldu ve tartışılan konular arasında Williamson da yer aldı.



McCollum, kendisinin ve diğer takım arkadaşlarının Williamson'a kariyerinin artık kendisine bağlı olduğunu nasıl söylediklerini, ayrıntılarıyla şu şekilde anlattı:



"Onunla birçok kez ciddi konuşmalar yaptım. Sadece ben değil, Larry (Nance Jr.) de vardı. Ona 'Ne kadar istiyorsan o kadar iyi olabilirsin ve bu herkesin yapabileceği bir şey değil' demiştim. Onun en iyi versiyonunun seviyesi, herkesin ulaşamayacağı bir seviye."



McCollum, Williamson'a kariyerinin kısa dönemlerinde gösterdiği gibi dominant bir güç olmanın, yalnızca kendisinin isteyebileceği bir şey olduğunu söylediğini belirtti:



"'Tavanın, NBA'in şimdiye kadar asla görmediği bir şey. Ama bundan faydalanmak tam olarak sana kalmış. Bunu senin için isteyecek kişi ne benim, ne annen ne de baban. Takım personeli de isteyemez. Yani, kariyerinin nasıl görüneceğine karar vermek sana kalmış. Basketbolda ne yapmak istediğine karar vermen lazım çünkü bu oyun anca senin götüreceğin yere kadar gidebilir.'"



Bu sezon 26,0 sayı, 7,0 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalamış olan Williamson, NBA'e giriş yaptığı zamandan bu yana sezonda ortalama 28,5 maça çıkabilmişti.



