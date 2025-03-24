Mbappe'nin Livakovic'e müdahalesi tartışma yarattı!

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan'ı ağırlayan Fransa penaltı atışları sonucunda UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.



Karşılaşmaya damga vuran görüntü ise Kylian Mbappe ile Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic arasında yaşandı.



Fransız yıldız, bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulundu.



KYLIAN MBAPPE, LIVAKOVIC'I KALDIRMAYA ÇALIŞTI



Aldığı darbeyle kısa süreli bir sakatlık geçiren Livakovic, kendini yere bırakırken Mbappe'den Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştı.



HIRVATLAR MBAPPE'Yİ İTTİRDİ



Kylian Mbappe, diz darbesi sonrası Livakovic'i kaldırmaya çalışınca Hırvat futbolcular da Fransız yıldızı ittirdi.











