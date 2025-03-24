Mbappe'nin Livakovic'e müdahalesi tartışma yarattı!

Fransa-Hırvatistan maçında Mbappe'nin diz darbesiyle yerde kalan Livakovic, kısa süreli sakatlık yaşadı. Fransız yıldız, Hırvat kaleciyi kaldırmaya çalışınca ortalık gerildi.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; X.com
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Mbappe'nin Livakovic'e müdahalesi tartışma yarattı!
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24 Mart 2025 12:46

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan'ı ağırlayan Fransa penaltı atışları sonucunda UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. 

Karşılaşmaya damga vuran görüntü ise Kylian Mbappe ile Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic arasında yaşandı.

Fransız yıldız, bir pozisyonda Livakovic'in topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulundu.

KYLIAN MBAPPE, LIVAKOVIC'I KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Aldığı darbeyle kısa süreli bir sakatlık geçiren Livakovic, kendini yere bırakırken Mbappe'den Hırvat oyuncuyu kaldırmaya çalıştı.

HIRVATLAR MBAPPE'Yİ İTTİRDİ

Kylian Mbappe, diz darbesi sonrası Livakovic'i kaldırmaya çalışınca Hırvat futbolcular da Fransız yıldızı ittirdi.





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