Mbappe gitti, Şampiyonlar Ligi zaferi geldi!

Fransız devi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'siz ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti.İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile anlaşmazlık yaşayan Fransız oyuncu Kylian Mbappe, 2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutmuştu.Mbappe'nin yerini doldurmak isteyen Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Rennes'ten 19 yaşındaki Desire Doue'yi, kış transfer döneminde ise Napoli forması giyen Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmıştı.Kvaratskhelia ve Doue, Şampiyonlar Ligi finalinde golleriyle doğrudan katkı sağlayarak yıldızlaştılar.Kylian Mbappe, bu sezon Real Madrid ile iyi bir performans sağlamasına rağmen kupa kazanamadı.