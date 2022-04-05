Mbappe Barça'ya kapıları kapattı!

Paris Saint Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.L'Equipe'in haberine göre, adı birçok kulüple anılan Fransız yıldızın Barcelona'ya transfer kapılarını kapattığı belirtildi.Haberde geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibinin bu transfer için temasa geçtiği ancak oyuncunun tavrı sebebiyle transferi tamamen rafa kaldırdığı kaydedildi.Ayrıca Fransız yıldızın hedefinin Real Madrid'de oynamak olduğu belirtilirken, İspanyol ekibinin de bu transfer için ısrarcı olduğu ifade edildi.Yıldız golcü bu sezon Paris ekibiyle çıktığı 38 maçta, 28 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.