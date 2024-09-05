Boston Celtics koçu Joe Mazzulla, takımın şampiyonluk unvanını korumaya odaklanacağı yeni sezonda Celtics'in "hedef tahtası" olmaya hazırlandığını söyledi.



Mazzulla, 'Locked On Celtics' isimli podcast'te Boston ekibinin yeni sezona yaklaşım biçimi hakkında şu açıklamaları yaptı:



"İnsanlar hedef tahtasının sırtımızda olduğunu söyleyecek, ancak umarım alnımızda, iki gözümüzün tam ortasında olur. O kırmızı lazer noktasını görebilmeyi umuyorum."



Celtics'in 2024-25 antrenman kampının ilk antrenmanı 25 Eylül'de düzenlenecek ve ekip, 4 ve 6 Ekim'de Abu Dabi'de Denver Nuggets ile iki hazırlık maçı oynayacak.



Boston ekibi, normal sezona 22 Ekim'de New York Knicks'e karşı evinde oynayacağı karşılaşmayla start verecek.





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