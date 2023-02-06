Maxi Gomez'den lig tarihinin en erken üçüncü golü

Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez, karşılaşmanın hemen başında attığı golle lig tarihine geçti.



Galatasaray savunmasının hatasında henüz 13. saniyede meşin yuvarlağı ağlara gönderen Maxi Gomez, lig tarihinin en erken üçüncü golüne imza attı.



Lig tarihinde bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan ve Gaziantep FK'nın Medipol Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Gaziantep FK'lı futbolcu Muhammet Demir attı.



2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts de lig tarihinde bilinen en erken ikinci golün sahibiydi.



Sezonun en erken golünü kaydeden Maxi Gomez, aynı zamanda lig tarihinde Galatasaray ağlarını en erken havalandıran futbolcu oldu.



Bu arada karşılaşmayı 48 bin 656 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.





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