Mavericks, Davis ve Thompson için takas ihtimallerini değerlendiriyor

Dallas Mavericks, genel menajer Nico Harrison'ın görevden alınmasının ardından kadroda büyük değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Mavericks, Davis ve Thompson için takas ihtimallerini değerlendiriyor
İddialara göre takım, Anthony Davis ve Klay Thompson'ı takaslayarak Cooper Flagg merkezli bir yeniden yapılanmaya gidebilir.

İddialara göre takım, Anthony Davis ve Klay Thompson'ı takaslayarak Cooper Flagg merkezli bir yeniden yapılanmaya gidebilir.

Mavericks'in, Harrison'ın görevden alınmasının ardından önemli kadro değişiklikleri için hazırlık yaptığı bildiriliyor. Dallas Hoops Journal'a konuşan kaynaklar, Anthony Davis ve Klay Thompson'ın takımdan ayrılabilecek isimler arasında olduğunu aktardı.

Habere göre Mavericks, her iki yıldızın temsilcileriyle birlikte oyuncular ve takım için uygun olabilecek takas senaryolarını değerlendirme planı yapıyor.


Ne Davis'in ne de Thompson'ın sözleşmelerinde takas yasağı bulunmuyor. Davis bu sezon 54.1 milyon dolar kazanırken, Thompson'ın sözleşme değeri 16.7 milyon dolar.

Luka Doncic takasıyla Dallas'a gelen Davis, şu ana kadar yalnızca 14 maçta forma giyebildi. On kez All-Star seçilen yıldız şu anda sol baldır zorlanması nedeniyle sahalardan uzak ve dönüş tarihi belirsiz.

Davis bu sezon sahaya çıktığı maçlarda 20.3 sayı, 10.1 ribaund, 3.6 asist, 0.9 top çalma ve 1.9 blok ortalamaları yakaladı.

Öte yandan Klay Thompson, Dallas'a uyum sağlamakta zorlanıyor. Beş kez All-Star seçilen tecrübeli şutör, 32 yüzde isabet ve üç sayı çizgisinden 28.9 yüzde ile oynayarak kariyerinin en düşük sayı ortalaması olan 8.5 sayı ile mücadele ediyor. Sezonun ilk yedi maçına ilk beş başlayan Thompson, daha sonra koç Jason Kidd tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

