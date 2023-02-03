Mauro Icardi'nin vurduğu gol oluyor!

Galatasaray'ın en büyük gol silahı Mauro Icardi istatistikleriyle de göz kamaştırıyor.Ümraniyespor maçında ikinci yarıda attığı 2 golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Arjantinli yıldız birçok veride Süper Lig'in en başarılı forveti durumunda bulunuyor. Icardi forma giydiği 11 lig maçında 22 isabetli şut atarken, 8 gol kaydetti.Yaptığı 5 asistle santrforlar arasında ilk sırada yer alan deneyimli futbolcu, rakip ceza sahasında 57 kez topla buluştu, toplamda 7,71 gol beklentisi oluşturdu. 27 kez gol pozisyonuna giren Icardi'nin 8 gol atması, Arjantinli yıldızın son vuruşlardaki becerisini de gözler önüne serdi.Mauro Icardi'nin Ümraniyespor'a attığı galibiyeti getiren ikinci golde, Teknik Direktör Okan Buruk'un payının büyük olduğu belirlendi. Buruk'un Icardi'nin kafayla attığı gol öncesi Abdülkerim'i ileri çıkması ve orta yapması konusunda uyardığı öğrenildi.Genç teknik adamın kenardan gönderdiği bu talimat sonrası Abdülkerim'in öne çıkarak orta yaptığı ifade edildi. 83. dakikada Abdülkerim'in ortasında Icardi mükemmel bir kafa vuruşu gerçekleştirerek sarı-kımızılılara galibiyeti getiren isim oldu. Abdülkerim Bardakçı da attığı gol ve galibiyet golüne yaptığı asistle büyük alkış topladı.