Mauro Icardi, Messi'ye bir adım daha yaklaştı!

Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi, ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi.Arjantinli yıldız, 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Mauro Icardi, sıradaki 3 maçı da boş geçmezse Gerd Müller ve Teodor Peterek'i yakalayıp adını ilk 5'e yazdıracak.Üst üste en çok lig maçında gol atan futbolcular listesinin ilk sırasında 21 karşılaşmayla Messi var.Futbol tarihinde üst üste en çok lig maçında gol atan 5 futbolcuya bakıldığında 16 maçla Gerd Müller ve Teodor Peterek 4 ve 5. sırayı paylaşıyor.Ajax'ın efsanesi Johan Cruyff 1966'nın Mayıs-Aralık ayları arasında 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi. Josef Bican 1939-40'ta Slavia Prag ile 19 maça ulaştı.Barcelona ile 2012-13'te 21 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Lionel Messi zirvede yer alıyor.