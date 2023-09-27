Mauro Icardi, Messi'ye bir adım daha yaklaştı!

Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi, Lionel Messi'nin 21 maçlık serisine bir adım daha yaklaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi, Messi'ye bir adım daha yaklaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 09:32
Son güncelleme 27 Eylül 2023 13:03
Süper Lig'de üst üste çıktığı maçlarda gol atma rekorunu elinde bulunduran Mauro Icardi, ilk 11'de çıktığı 13. maçında da fileleri sarsarak bu rekorunu geliştirdi.



İLK 5 İÇİN 3 MAÇ KALDI

Arjantinli yıldız, 3 maçı daha boş geçmezse üst üste en çok gol atan futbolcular listesine girecek. Mauro Icardi, sıradaki 3 maçı da boş geçmezse Gerd Müller ve Teodor Peterek'i yakalayıp adını ilk 5'e yazdıracak.

ZİRVEDE LIONEL MESSI VAR

Üst üste en çok lig maçında gol atan futbolcular listesinin ilk sırasında 21 karşılaşmayla Messi var.

CRUYFF DA LİSTEDE

Futbol tarihinde üst üste en çok lig maçında gol atan 5 futbolcuya bakıldığında 16 maçla Gerd Müller ve Teodor Peterek 4 ve 5. sırayı paylaşıyor.

Ajax'ın efsanesi Johan Cruyff 1966'nın Mayıs-Aralık ayları arasında 17 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi. Josef Bican 1939-40'ta Slavia Prag ile 19 maça ulaştı.

Barcelona ile 2012-13'te 21 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Lionel Messi zirvede yer alıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery