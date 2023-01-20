'Mauro Icardi için bekarlık sultanlık!'

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, performansıyla ülkesinin medyasında yer bulmaya devam ediyor.



Caras adlı sitede yer alan habere göre; 29 yaşındaki golcü, hayat arkadaşı Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra tamamen Sarı-Kırmızılı takıma odaklandı. Icardi'nin eski formunu yeniden yakaladığına da vurgu yapıldı.



Sarı-Kırmızılı Yönetim, şampiyon olunması durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak. PSG, kadroda düşünmediği Arjantinli forvet için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor.



Transfermarkt verilerine göre 29 oyuncunun piyasa değeri 17.5 milyon euro. Icardi, G.Saray'da oynadığı 9 maçta 540 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 5 gol, 4 asistle takımına skor katkısında bulundu.





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