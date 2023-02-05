Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada Mauro Icardi tarihe geçti.



Sarı-kırmızılı takımın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü, Trabzonspor maçında öne plana çıkan isimlerden oldu.



Galatasaray'ın ilk golünde asist yapan Mauro Icardi, ikinci golü atarak adını tarihe yazdırdı.



Mauro Icardi, Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk oyuncu oldu.



29 yaşındaki Arjantinli yıldız attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.



Öte yandan Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı son 10 Süper Lig maçında 14 gole (8 gol, 6 asist) katkı yaptı.





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