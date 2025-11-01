01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-173'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-072'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-076'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla dalyayı yaptı!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıkarak "dalya" sevinci yaşadı

calendar 01 Kasım 2025 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla dalyayı yaptı!
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

İstanbul'a 2022-2023 sezonunda gelen ve takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Trabzonspor maçıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Süper Lig'de 75. maçına çıkan Icardi, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer olmak üzere toplamda 100 kez Galatasaray formasıyla mücadele verdi.


Arjantin'in Rosario kentinde 19 Şubat 1993'te dünyaya gelen Icardi, kariyerinde Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuştu. Paris Saint-Germain'den önce kiralık, ardından bonservisiyle kadroya katılan golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Icardi, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 74, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta görev aldı. Trabzonspor karşısında sahaya çıkarak 99 olan maç sayısını 100'e tamamlayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla "dalya" sevinci yaşadı.

GÖZÜ, HAGI'NİN REKORUNDA

Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 99 resmi maça çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu, 6 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

Icardi, Galatasaray'ın en golcü ikinci yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda 23 kez rakip fileleri sarstı.

Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gol kaydetti.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.

Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
